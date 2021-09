신영선 기자

가수 라비와 개그맨 문세윤이 핑크머리 공약을 지켰다.12일 라비 인스타그램에는 "PINK IS THE NEW BLACK!!!"이라는 글과 함께 여러 장의 사진이 공개됐다.사진에는 핑크색 머리를 한 라비와 문세윤의 모습이 담겼다. 힙하면서도 러블리한 핑크색 머리를 찰떡같이 소화한 두 사람의 모습이 인상적이다.문세윤은 지난 8월 22일 '부끄뚱'이라는 부캐명으로 노래 '은근히 낯가려요'를 발매했다. '은근히 낯가려요'는 라비가 문세윤의 버킷리스트를 이뤄주기 위해 직접 제작한 노래로, 낯을 가려 인간관계가 어려운 사람들의 마음을 표현한 곡이다.KBS 2TV 예능 '1박2일'에 함께 출연 중인 라비와 문세윤은 '은근히 낯가려요' 노래가 음원 사이트에서 100위 내에 진입하면 핑크색으로 염색하기 공약을 내세운 바 있다.