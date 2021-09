신영선 기자

그룹 몬스타엑스(MONSTA X)가 오는 10일 미국에서 새 싱글을 발매한다.몬스타엑스는 최근 공식 SNS를 통해 티징 이미지를 게재하며 싱글 ‘One Day(원 데이)’ 발매 소식을 알렸다.해당 싱글은 셔누의 군 입대 전 제작이 완료된 완전체 앨범으로, 공개된 티징 이미지 속엔 ‘WISH YOU THE BEST WITH SOMEBODY NEW / BUT THEY'LL NEVER LOVE YA LIKE I DO(위시 유 더 베스트 위드 썸바디 뉴 / 벗 데윌 네버 러브 야 라이크 아이 두)’라는 문구가 담겨 시선을 사로잡고 있다.또한 몬스타엑스는 단체 이미지를 통해 블랙으로 매치한 스타일링을 자랑하며 독보적인 피지컬은 물론, 물오른 남성미를 드러내 새 싱글에 대한 글로벌 팬들의 뜨거운 관심까지 독차지하고 있다.몬스타엑스는 2020년 2월 미국에서 발매한 첫 정규앨범 ‘ALL ABOUT LUV(올 어바웃 러브)’를 통해 ‘사랑’이라는 테마로 트랙을 구성, 남다른 감성을 뽐냈을 뿐 아니라 세계적인 팝 아티스트 핏불(Pitbull)과 프렌치 몬타나(French Montana), 리믹스 아티스트로 윌.아이.엠(will.i.am)이 참여하는 등 화려한 라인업과 함께 세계 최고의 음악 시장을 장악한 바 있다.특히 ‘ALL ABOUT LUV’는 미국 빌보드와 타임지(TIME), 롤링스톤, 피플 등 해외 주요 매체의 집중 조명을 받으며 K팝 아티스트 중에서도 손 꼽히는 호평을 받는가 하면, 빌보드 메인 앨범 차트인 ‘빌보드 200’ 5위부터 총 7개의 빌보드 차트 톱 10위권 안에 진입하는 성과를 거두며 막강한 저력까지 입증해 보였다.주헌이 프로듀싱한 첫 타이틀곡 ‘GAMBLER(갬블러)’로 미국 유력 음악 시상식 중 하나인 ‘2021 MTV VMA’ 베스트 K팝(Best K-POP) 부문에 노미네이트 되며 식지 않는 인기를 증명한 몬스타엑스는 이번 ‘One Day’를 통해 한층 성장한 스펙트럼은 물론, 완성도 높은 음악으로 전 세계 리스너들을 만날 예정이다.몬스타엑스의 ‘One Day’는 오는 10일 전 세계 음원 사이트를 통해 발매된다.