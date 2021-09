김현아 기자

그룹 마마무가 베스트 앨범의 콘셉트 포토를 공개하며 컴백에 대한 기대감을 높였다.마마무는 5일 오전 0시 공식 SNS를 통해 베스트 앨범 '아이 세이 마마무 : 더 베스트'(I SAY MAMAMOO : THE BEST)의 콘셉트 포토를 공개했다.푸른빛이 감도는 사진에는 화이트 셔츠를 입고 저마다 다른 매력을 선보인 마마무 멤버들의 모습이 담겨 있다. 헤어스타일과 메이크업을 최소한으로 해 내추럴한 분위기를 강조했다.솔라는 화사한 미소를 지었고 문별은 강렬한 눈빛으로 카리스마를 자랑했다. 휘인은 아련한 분위기를 자아냈고 화사는 손으로 턱을 괸 포즈로 매혹적인 비주얼을 선보였다.마마무는 오는 15일 베스트 앨범 '아이 세이 마마무 : 더 베스트'를 발표한다. 이번 앨범에는 데뷔 후 7년간 마마무가 발표했던 역대 히트곡과 함께 신곡이 수록될 예정으로, 멤버들이 직접 트랙리스트 구성에 참여해 의미를 더했다.타 아티스트와의 컬래버레이션 음원을 마마무 버전으로 재녹음하고, 히트곡들 역시 다양한 버전으로 새롭게 편곡해 듣는 재미를 선사할 전망이다.한편 마마무는 데뷔 7주년을 맞아 '2021 웨어 아 위'(2021 Where Are We) 프로젝트를 진행 중이다. 미니 11집 발매와 데뷔 첫 온라인 콘서트를 개최한 데 이어 베스트앨범으로 마마무 7년 역사의 정점을 찍는다.