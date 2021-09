신영선 기자

유니버스 뮤직의 열 번째 신곡 아스트로(ASTRO) ‘ALIVE’를 오늘 발매한다.2일 글로벌 팬덤 플랫폼 유니버스(UNIVERSE) 측은 “금일(2일) 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 아스트로의 신곡 ‘ALIVE (얼라이브)’를 발매하고, 이와 동시에 뮤직비디오 풀버전은 유니버스 앱을 통해 독점 공개한다”고 밝혔다.유니버스 뮤직 신곡 아스트로의 ‘ALIVE’는 사랑하는 사람을 만나고 비로소 살아있음을 느끼게 되는 청춘의 감정을 가사로 풀어낸 퓨처 베이스 기반의 경쾌한 댄스곡이다. 아스트로는 ‘청량돌’이라는 수식어에 걸맞은 매력적인 보컬로 시원한 감성을 더했으며, 진진과 라키가 랩 메이킹에 참여해 곡이 주는 설레는 분위기를 한층 더 풍성하게 만들었다.‘ALIVE’ 뮤직비디오에서는 사고 난 우주선을 구하고, 화려한 광속의 세계로 도달하는 우주 공군 사관생도 아스트로의 성장 스토리가 펼쳐진다. 앞서 유니버스 뮤직은 ‘Ready, Set (레디, 셋)’ 버전, ‘TAKE OFF (테이크 오프)’ 버전의 티저 영상을 통해 웅장한 스케일을 예고한 만큼, 화려한 영상미로 또 한 번 시선을 사로잡을 예정이다.아스트로는 2016년 데뷔곡 ‘숨바꼭질’을 시작으로 ‘숨가빠’, ‘니가 불어와 (Crazy Sexy Cool)’, ‘Knock (널 찾아가)’ 등으로 가요계 대표 ‘청량돌’이라는 수식어를 얻으며 글로벌한 성장을 이어왔다. 특히 지난달 2일 발매한 미니 8집 타이틀곡 ‘After Midnight (애프터 미드나잇)’을 통해 음악적 성장을 입증하며 자신들만의 정체성을 확고히 드러냈다.유니버스 뮤직은 지난 1월 IZ*ONE(아이즈원) ‘D-D-DANCE’, 2월 조수미·비 ‘수호신(Guardians)’, 3월 박지훈 ‘Call U Up (Feat. 이하이) (Prod. Primary)’, 4월 (여자)아이들 ‘Last Dance (Prod. GroovyRoom)’, 5월 강다니엘 ‘Outerspace (Feat. 로꼬)’, AB6IX ‘GEMINI’, 7월 CIX ‘TESSERACT (Prod. 후이, Minit)’, 더보이즈(THE BOYZ) ‘Drink It’, 몬스타엑스(MONSTA X) ‘KISS OR DEATH’에 이어 아스트로(ASTRO) ‘ALIVE’까지 다채로운 콘셉트의 음악을 선보이고 있다.한편, 유니버스는 금일(2일) ‘ALIVE’ 발매를 기념해 ‘MV 시청 및 댓글 미션’, ‘음원 스트리밍 미션’ 이벤트와 팬 서포트 이벤트를 진행한다. 자세한 내용은 유니버스 앱을 통해 확인할 수 있다.