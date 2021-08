데일리한국 신영선 기자

가수 선미의 신곡 'YOU CAN'T SIT WITH US' 뮤직비디오가 공개 하루만에 유튜브 조회수 1,000만뷰를 돌파했다.8일 소속사 어비스컴퍼니에 따르면 선미의 새 미니앨범 '1/6' 타이틀곡 'YOU CAN'T SIT WITH US' 뮤직비디오는 지난 7일 오후 6시 10분께 1,000만 뷰를 기록했다. 지난 6일 오후 6시 선미 공식 유튜브 채널에 공개된지 약 하루 만이다.'YOU CAN'T SIT WITH US'의 뮤직비디오는 '하이틴'과 '좀비'의 만남으로 공개 전부터 티저 영상 조회수가 400만 뷰를 넘어서며 기대를 모은 바 있다.해당 뮤직비디오는 사랑하는 연인에 대한 분노와 서운함 같은 부정적인 감정들을 '좀비'라는 캐릭터를 통해 풀어내어 한 편의 공포 영화와 같은 즐거움을 선사했다.어비스컴퍼니 측은 "선미의 이번 기록은 뮤직비디오 재생 시간이 총 5분여에 달해 일반적인 K팝 뮤직비디오에 비해 긴 편임에도 달성한 것이라 더욱 의미를 더한다"고 밝혔다.이어 "긴 재생시간에도 불구하며 영화 같은 연출과 키치하고 러블리한 매력의 선미가 액션을 선보이는 장면들이 더욱 뮤직비디오에 몰입하게 만들었기 때문으로 보인다"고 자체 분석했다.