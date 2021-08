신영선 기자

엘튼 존이 그룹 방탄소년단의 신곡 'Permission to Dance'에 화답했다.엘튼 존은 7일(이하 한국시간) 자신의 트위터에 짧은 2개의 영상을 게재했다.영상 속 엘튼 존은 방탄소년단의 노래 'Permission to Dance' 속 "When the nights get colder And the rhythms got you falling behind(밤은 점점 추워지고 네가 뒤쳐지는 것처럼 느껴질 때면)" 파트를 불렀다. 이어 "Thanks BTS"라며 방탄소년단에 대한 감사의 인사를 전했다.이 같은 영상은 앞서 RM이 게시한 영상에 대한 답가다. RM은 지난 6일 'Permission to Dance'의 가사 속 "When it all seems like it's wrong Just sing along to Elton John(모든 것이 다 잘못된 것 같을 때 그냥 엘튼 존의 노래를 따라 불러)"라며 자신의 파트를 부르는 영상을 올렸다.또 다른 영상은 'Permission to Dance Challenge'에 참여한 엘튼 존의 모습이 담긴 영상이다. 엘튼 존은 답가를 올린 데 그치지 않고 지난 7월 23일 시작된 유튜브 쇼츠 'Permission to Dance Challenge'에도 동참했다. 'Permission to Dance Challenge'는 유튜브 모바일 앱에서 'Permission to Dance' 뮤직비디오의 주요 안무를 따라하는 동영상을 만들어 올리는 '댄스 챌린지'로, 방탄소년단이 선보인 국제수화 활용 안무를 자신만의 스타일로 새롭게 해석해 참여하는 이벤트다.전 세계인들의 참여가 이어지고 있는 가운데 엘튼 존 역시 유튜브 쇼츠를 통해 'Permission to Dance' 뮤직비디오에 등장하는 '즐겁다', '춤추다', '평화'라는 의미의 국제수화를 활용한 안무를 따라하는 영상을 공개해 많은 팬들의 호응을 얻고 있다.