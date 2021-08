데일리한국 김현아 기자

배우 이다인이 자신의 SNS에 통해 의미심장한 글을 남겼다.이다이은 4일 자신의 SNS에 영어로 된 장문의 글을 올렸다.글을 해석하면 "난 그저 하루하루를 충실히 살아가려는 여자일 뿐이다. 이건 당신의 인생이고 당신은 한 번밖에 살지 않기 때문(I’m just a woman who’s willing to live each day to the fullest. Because it‘s your life, and you only live once)"이라는 뜻이 담긴다.또 "아무도 당신을 위해 인생을 대신 살아주지 않는다. 그래서 나는 모든 쓰라림에서 벗어나 모든 행복을 소중히 여길 것(No one else can live your life for you. So I will bare all the bitterness, and cherish all the happiness in life)"이라는 말도 더한다.이에 누리꾼들은 이다인의 현재 복잡한 심경이 담겨있는 이야기라는 추측을 하고 있다.한편, 이다인은 최근 이승기와 열애를 인정하며 "선후배 관계로 만나 5~6개월 전부터 좋은 감정을 가지고 조심스럽게 서로에 대해 알아가는 중"이라고 알린 바 있다.