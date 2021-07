김현아 기자

정준하(MC 민지)가 'I SAY WOO! (아새우!)' 리믹스로 돌아왔다.정준하(MC 민지)는 30일 정오 각종 온라인 음원 사이트를 통해 새 싱글 'I SAY WOO! (아새우!) (Remix)'를 발매하고, 같은 시간 원더케이(1theK) 공식 유튜브를 통해 뮤직비디오를 공개했다.MC 민지를 위해 힙합 트리오 리듬파워(보이비·지구인·행주), R&B 보컬 Xydo(시도)와 원곡자 NUOL(뉴올), BENKIFF(벤키프)가 모두 모인 'I SAY WOO! (아새우!) (Remix)'는 지난달 발매된 원곡 'I SAY WOO! (아새우!)'의 흥겨운 원곡 리듬을 가져가면서도 각 파트별로 아티스트의 개성을 확실히 살렸다.'본캐' 정준하의 능숙한 진행 멘트로 시작한 'I SAY WOO! (아새우!) (Remix)'의 첫 번째 마이크는 리듬파워가 잡았다. 리듬파워는 "왜들 그리 화가 나 있어? 이제 볼륨을 올려봐 / 정과장님 주최로 열린 회식. 병나발에 숟가락 들어 / 눈치 안 보고 I SAY WOO! 이런 노래가 그리웠어. 한번 더 I SAY WOO! / 들으면 여행 가는 기분. 이 느낌 마치 아리따운 에메랄드 / 정답 없는 게 정답 같아"라며 바이브를 탔다.이어 Xydo가 감미로운 목소리로 "떠나자 우리. 지금 둘이. 걱정은 버리고 / 신경 꺼. 머리 아픈 고민 모두 뒤로 하고 / 내일에 불안해 하지 않을래 / 자체 휴가 LET ME GO / 친구 불러 어디든 멀리 가자 DRIVE"라고 다음 파트를 이어 받았다. NUOL과 BENKIFF 또한 'I SAY WOO! (아새우!) (Remix)'의 청량하고 유쾌한 매력을 담았다.리듬파워, Xydo, NUOL, BENKIFF가 노래하는 장소인 탁 트인 옥상과 고층 건물 앞, 풀장 등 보기만 해도 시원한 배경 역시 시선을 사로잡았다. 또한, 드라이빙 서머 힙합 트랙답게 운전 신도 뜨거운 반응을 불러모았다.모든 노래가 마무리되고 정준하는 "노래가 너무 좋아서 덩실덩실 춤이 절로 나온다"며 진행을 이어갔다. '본캐'와 '부캐' MC 민지를 오가는 정준하의 변신이 뮤직비디오 보는 재미를 배가했다.정준하(MC 민지)는 활발히 활동할 예정이다.