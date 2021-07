신영선 기자

방탄소년단 지민의 고음 보컬에 찬사가 쏟아지고 있다.방탄소년단 지민은 지난 27일(한국시간) 영국 BBC 라디오1 '라이브 라운지'(Live Lounge)에서 멤버들과 함께 퍼프 대디의 'I'll Be Missing You'를 커버, 천상의 폭발하는 고음으로 무대를 압도하며 전세계를 홀렸다.미국 매체 플로리다 뉴스 타임즈(Florida News Times)와 팝슈가(POP SUGAR)는 "I’ll Be Missing You의 고음 파트를 소화하는 지민을 또 다시 보고 싶어질 것"이라고 '사전 경고'(Fair warning)를 남겨 팬들의 격한 공감을 이끌었다.타임즈 오브 인디아(The Times of India)는 지민이 'I'll Be Missing You'에서 보컬을 맡은 여성 알앤비 가수 페이스 에반스(Faith Evans)의 음역대와 완벽하게 매치하며 고음을 소화했다고 극찬했고, 아시아 음악 매체 밴드 왜건(Bandwagon)은 특히 지민의 치솟는 고음 보컬을 이번 커버의 포인트 중 하나로 꼽았다.미국 한류 매체 올케이팝(Allkpop)은 "지민의 노래를 듣는 것은 천국의 경험과 쉽게 비교할 수 있다. 지민은 언제 어디서나 누구든 매료시킬 수 있는 보컬 킹"이라며 "말할 필요도 없이 지민의 가창력은 "쇼 스토퍼'(Show Stopper)다"라고 전했다.'쇼 스토퍼'(Show Stopper)란 뮤지컬 등에서 관객의 오랜 박수 갈채에 잠시 공연이 중단되는 상황을 뜻하는 말로, 특별히 인상적인 노래나 연주, 연기 등을 지칭한다.