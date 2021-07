김현아 기자

유영진 SM엔터테인먼트 대표 프로듀서가 미국 빌보드가 선정한 '21세기 가장 뛰어난 프로듀서'에 이름을 올렸다.미국 빌보드는 최근 공식 홈페이지를 통해 '21세기 가장 뛰어난 프로듀서 50인'(The 50 Greatest Producers of the 21st Century)을 발표했다. 유영진은 50인의 프로듀서 가운데 39번째로 이름을 올렸다.빌보드는 유영진에 대해 "SM엔터테인먼트의 톱니바퀴 역할을 하는 유영진은 특유의 키와 댄스 비트로 20년이 넘는 시간 동안 한국 대중음악을 스타덤으로 끌어올렸다"고 평가했다.이어 유영진의 대표작으로는 슈퍼주니어의 '쏘리 쏘리'(Sorry Sorry), 숨은 보석(명곡)으로는 레드벨벳의 '버터플라이즈'(Butterflies)를 들었다.빌보드에 따르면 이번 리스트는 2000년 이후 프로듀서 중 가장 혁신적이고 영향력 있으며 중요한 프로듀서 50인을 선정한 것으로, 특히 21세기에 정점을 찍은 프로듀서에게 우선순위가 부여됐다.한편 유영진은 1996년 그룹 H.O.T. 데뷔 앨범을 시작으로 지난 20년간 보아, 플라이투더스카이, 신화, 소녀시대 등의 앨범을 제작했다.