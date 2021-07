신영선 기자

컴백을 하루 앞둔 악뮤(AKMU) 포스터가 공개됐다.YG엔터테인먼트는 25일 공식 블로그를 통해 AKMU의 새 앨범 [NEXT EPISODE] D-1 포스터를 공개했다. 의미심장한 표정의 이찬혁과 활짝 웃고 있는 이수현의 모습이 상반된 분위기를 자아내는 포스터다.포스터는 보는 이의 상상력을 자극하는 다양한 오브제가 포함돼 궁금증을 불러일으킨다. 언덕 위 덩그러니 놓인 집, 거꾸로 매달려 있는 의자, 틈이 불규칙해 불편해 보이는 사다리 등이다. 초현실적인, 그 의미를 곱씹게 하는 소재들이 불규칙적으로 배치돼 신비로운 느낌을 자아냈다.YG엔터테인먼트에 따르면 AKMU의 컬래버레이션 앨범 [NEXT EPISODE]를 관통하는 주제는 ‘초월자유’(Beyond Freedom)다. 이는 어떠한 환경·상태에도 영향받지 않는 내면의 자유를 뜻한다고 YG는 설명했었다.D-1 포스터에 담긴 이미지들이 이러한 주제들과 과연 어떠한 유기적 연관성을 지녔을지 음악팬들은 그 의미를 추리하며 뜨겁게 호응 중. 늘 성숙하고 한층 깊어진 음악 세계를 펼쳐보이며 진화해온 AKMU이기에 그 기대감은 더욱 큰 상태다.AKMU의 컬래버레이션 앨범 [NEXT EPISODE] 전곡 음원은 오는 7월 26일 오후 6시 발매된다. 이선희, 아이유, 자이언티, 빈지노, 잔나비 최정훈, 크러쉬, 샘 김까지 다양한 장르의 정상급 아티스트들이 AKMU와 협업했다.한편, AKMU는 앨범 발매 당일 오후 10시 생방송 되는 네이버 NOW. '#OUTNOW AKMU in 수현의 숲'에서 신곡 무대를 처음 선보일 예정이다.