김현아 기자

트로트 가수 마리아가 임영웅의 영어 발음을 비웃었다는 가짜뉴스에 대해 해명했다.마리아는 21일 자신의 인스타그램에 글을 올려 "제가 하지 않은 행동으로 영상이 나왔다고 해서 봤다. 이거 다 거짓말"이라고 가짜 뉴스에 대해 해명했다.그는 "저는 그 현장에 있었던 적도 없고, 그 노래 들어본 적도 없다"며 "'미스터트롯' 때부터 임영웅 선배님을 팬으로 좋아하고 응원했는데 이게 무슨 말인가요?"라고 반문했다.마리아는 "저 너무 거짓된 사실에 슬프다"며 팬들에게 도움을 요청했다.앞서 마리아는 유튜브에 올라온 가짜 뉴스 영상으로 인해 비난의 대상이 됐다. 해당 영상은 마리아가 매니저와 대화하면서 '아임 낫 디 온리 원'(I'm Not The Only One)을 부르는 임영웅의 영어 발음을 두고 비웃었다는 내용을 전했다.한편 마리아는 TV조선 '내일은 미스트롯2'에 출연해 얼굴을 알렸으며 최근 SBS '골 때리는 그녀들'에 출연했다.