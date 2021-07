데일리한국 신영선 기자

몬스타엑스(MONSTA X)의 ‘테이스트 오브 코리아(TASTE OF KOREA)’ 콘셉트 포토가 공개됐다.스타쉽엔터테인먼트(이하 스타쉽)는 10일, 공식 SNS를 통해 새로운 캠페인 ‘테이스트 오브 코리아(TASTE OF KOREA)’에 합류한 몬스타엑스의 콘셉트 포토를 공개했다.공개된 이미지 속 멤버들은 유니크하고 화려한 스타일링으로 에너제틱한 분위기를 발산하며 보는 이들을 단숨에 매료시켰다.단체 콘셉트 첫 포토에서 세 사람은 스포티한 의상을 입고 힙한 매력을 뽐냈다. 두 번째 이미지에서는 음식이 놓여있는 책상에 앉아 카메라를 바라보며 웃는 장난꾸러기 같은 모습으로 180도 다른 반전 매력을 선보이며 전 세계 팬들의 이목을 집중시켰다.‘2021 펩시 테이스트 오브 코리아 캠페인(2021 PEPSI TASTE OF KOREA CAMPAIGN)’은 펩시와 스타쉽이 함께하는 새로운 캠페인이다. 올해는 비, 에이티즈(ATEEZ), 브레이브걸스(Brave Girls), 몬스타엑스(MONSTA X)가 참여해 일상의 답답함을 잠시 잊고 즐거움과 행복감을 느낄 수 있도록 희망의 메시지를 전달할 예정이다.한편, 비, 에이티즈, 브레이브걸스, 몬스타엑스가 함께한 ‘테이스트 오브 코리아(TASTE OF KOREA)’ 신곡 ‘서머 테이스트(Summer Taste)’는 오는 14일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매된다.