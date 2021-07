김현아 기자

'음중' MC민지(정준하)가 유쾌한 무대를 펼쳤다.정준하는 10일 방송된 MBC ‘쇼! 음악중심’('음중')에서 데뷔 싱글 ‘I SAY WOO (아새우!)’ 무대를 공개했다.서머 힙합으로 가요계에 출사표를 던진 정준하는 한층 업그레이드된 무대 매너로 시선을 사로잡았다.장발의 가발을 착용하고 힙한 스타일링과 비주얼로 등장한 정준하는 청량한 에너지와 유쾌한 매력이 가득한 무대를 선사했다. ‘I SAY WOO!’가 반복되는 가사와 후렴구에 나오는 ‘새우춤’이 강한 중독성을 유발했다.한편 정준하의 데뷔 싱글 ‘I SAY WOO!’는 여름 냄새 물씬 풍기는 레트로한 드라이빙 힙합 트랙이다. 노래 제목처럼 신나고 기쁠 때도, 때로는 힘이 들고 지칠 때도 콧노래를 흥얼거리며 긍정적인 마음으로 살아가자는 메시지를 담았다.