신영선 기자

임영웅의 훈훈한 비주얼이 공개됐다.9일 임영웅 공식 인스타그램에는 "믿고~ 듣고~ 보는 인간 소화제 임영웅. 오늘은 팝송 분해 흡수 중!"이라는 글과 함께 한 장의 사진이 공개됐다.사진에는 금색 마이크를 손에 든 채 팝송 'I'm not the only one'를 열창하는 임영웅의 모습이 담겼다. 푸른색 안경을 쓰고 한껏 심취해 노래를 부르는 그의 모습이 팬들을 설레게 한다.임영웅은 지난 7일 방송된 TV조선 예능프로그램 ‘뽕숭아학당: 인생학교’ 58회에서 리프트를 타고 나타나 'I'm not the only one'을 부르며 여름밤과 잘 어울리는 감미로운 보이스로 보는 이들의 마음을 촉촉이 녹여냈다.한편 임영웅은 유튜브 활동을 통해 팬들과 활발히 소통 중이다.