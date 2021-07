데일리한국 신영선 기자

가수 효린이 자작곡을 깜짝 발표했다.효린은 8일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 신곡 '없던 이유(To Find a Reason)'를 발매했다이번 신곡은 지난해 8월 발매한 미니앨범 'SAY MY NAME' 이후 약 11개월 만에 발매하는 신곡이자, 효린의 자작곡이다. 지친 이들에게 위로가 되어 멈추지 않고 앞으로 계속 나아가길 바라는 위로의 이야기를 담았다.특히 '없던 이유'에는 2014년 발매한 '견딜만해' 이후 약 7년 만에 효린과 뭉친 매드클라운은 물론, 김승민이 피처링에 참여해 곡의 매력을 더했으며, '내가 살아야 할 이유를 찾아. 또 내가 나를 설득하고 없던 이유를 만들고 그렇다고 믿으려 해' 등의 가사를 통해 듣는 이들에게 위로를 전하고 있다.최근 효린은 6월 7일부터 유튜브를 통해 효린의 자작곡 시리즈인 ‘Ramblings’을 공개하고 있다. 'Ramblings'은 '그냥 혼잣말, 어쩌면 나의 이야기'라는 뜻을 담고 있으며, 팬들을 위해 비주얼라이저 영상과 함께 공개 중이다. 앞서 공개된 티저와 '행복이 뭔데' 영상에 이어 그동안 공개되지 않았던 효린의 자작곡이 순차적으로 공개될 예정이다.