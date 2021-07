신영선 기자

임영웅이 무대 위 훈훈한 비주얼을 자랑했다.8일 미스&미스터트롯 공식 포스트 계정에는 '뽕숭아학당' 비하인드 사진이 대방출됐다.공개된 사진 속 임영웅은 남색 양복과 선글라스를 쓴 채 노래를 열창하고 있다. 무대 위에서도 빛나는 그의 외모가 팬들의 마음을 설레게 한다.이날 임영웅은 밴드 '노브레인'과 '넌 내게 반했어'를 선보였다. 또 팝송 '아임 낫 더 온리 원(I'm not the only one)'을 열창해 눈길을 끌었다.한편 TV CHOSUN ‘뽕숭아학당’은 매주 수요일 오후 10시에 방송된다.