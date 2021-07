신영선 기자

방탄소년단 지민이 글로벌 댄스투표 5관왕에 오르며 전세계를 아우르는 '춤의 신'임을 증명했다.방탄소년단의 메인댄서 지민은 글로벌 K팝 투표 웹사이트 'KPOP VOTE'에서 지난달 30일 ‘Who is The Best Kpop Male Dancer 2021?’ 투표 마감에서 총 363,490 표중 166,792표의 압도적 득표수로 전체 1위를 차지했다.지민은 이로써 국내외에서 최근에 실시한 '글로벌 댄스 투표' 1위 싹쓸이로 무려 5관왕에 올랐다.지난 4월에 진행된 글로벌 투표 'Dabeme Pop'에서 진행된 'K팝 아이돌중 가장 좋아하는 댄서'(Dabeme Pop's "Favorite Dancer" (Male & Female)에서 3년 연속 1위를 차지하고, 5월 역시 전 세계 팬들을 대상으로 진행된 글로벌 투표 킹초이스(King Choice) 'Male K-POP Idol Dancer Rankings 2021'에서 2년 연속 1위에 올랐다.국내 '아이돌 차트'투표인 '춤선과 퍼포먼스가 가장 아름다운 남자 스타는?'에서도 1위를 차지했으며, 아이돌 인기순위 앱 '최애돌'에서 진행한 '메인댄서로 가장 어울리는 남자 아이돌' 투표에서도 연달아 1위를 기록해 최근 3개월간 5관왕에 오르며 세계 최고 댄서이자 BTS의 메인댄서로 인정받고 있다.팀내 메인댄서이자 리드보컬인 지민은 고난이도 안무와 어나더레벨 춤을 도맡아하며 '춤의 신', '퍼포먼스의 제왕'으로 폭넓은 스펙트럼을 보여주는 '올라운더 댄서'로 돋보적인 존재감을 보여왔다.