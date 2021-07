데일리한국 신영선 기자

‘명곡 맛집’ 온앤오프(ONF)의 ‘Beautiful Beautiful’이 미국 타임지가 공개한 ‘2021년 현재 최고의 K팝 송’에 선정됐다.미국 유명 매체 타임지(TIME)는 지난 1일(현지 시간) 공식 홈페이지를 통해 ‘2021년 현재 최고의 K팝 송(The Best K-Pop Songs of 2021 So Far)’이라는 기사를 게재했다. 온앤오프는 지난 2월 발매한 정규 1집 'ONF: MY NAME’의 타이틀곡 ‘Beautiful Beautiful’로 리스트에 이름을 올리며 명실상부 글로벌 대세로 발돋움했다.타임지는 곡에 대해 “자신을 위한 격려의 사운드트랙으로 활기를 돋우는 기폭제”이며 “멤버들의 부드러운 목소리로 부르는 아카펠라와 가벼운 비트박스가 놀라운 사운드를 선사한다”고 설명했다. 특히 “전염병으로 1년이 넘도록 꿈과 희망이 멈춘 지금, 우리 스스로를 위한 축배를 드는 가사에 누가 동참하지 않을 수 있을까?”라고 곡 속에 담긴 희망찬 메시지에 공감을 표하며 극찬을 아끼지 않았다.‘Beautiful Beautiful’은 ‘나의 모든 삶은 예술이며 자유로운 나는 그 누구보다 아름답다’는 온앤오프만의 긍정적인 이야기를 담은 곡으로 공개와 동시에 국내 음원 차트 정상을 비롯해 초동 판매량 기록 갱신, 데뷔 이후 음악 방송 첫 1위를 차지하는 기염을 토했다.뿐만 아니라 ‘팝의 고장’ 미국 뉴욕에서 해당 주간 전체 판매량 2위를 기록했으며, 미국 아이튠즈 톱 케이팝 송(Top K-Pop Songs) 차트 정상을 차지했다. 앨범 또한 아이튠즈 올 앨범(All Album) 차트에서 2개국 1위를 비롯해 총 7개 국가 및 지역에서 10위권 안에 랭크됐고, 이 밖에도 영국 매거진 FAULT, 홍콩 유력 일간지 SCMP 등에서 이들의 신보를 집중 조명하며 한층 막강해진 글로벌 영향력을 과시했다.한편, 온앤오프는 지난 4월 28일 발매한 첫 번째 정규 리패키지 앨범 ‘CITY OF ONF’로 국내 주요 음원 차트 정상, 역대 최다 초동 판매량 기록, 뮤직비디오 공개 4일 만에 천만 뷰 달성 등 각종 기록을 휩쓸며 ‘대세 보이 그룹’다운 화제성을 입증한 바 있다