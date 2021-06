신영선 기자

그룹 EPEX(이펙스)의 'Lock Down' 뮤직비디오가 3000만 뷰를 돌파했다.이펙스(위시, 금동현, 뮤, 아민, 백승, 에이든, 예왕, 제프)의 첫 EP 'Bipolar(양극성) Pt.1 불안의 서' 타이틀곡 'Lock Down(락다운)' 뮤직비디오는 지난 24일 유튜브 조회수 3000만 뷰를 넘어섰다.8일 첫 EP 'Bipolar(양극성) Pt.1 불안의 서' 발매와 동시에 공개한 'Lock Down' 뮤직비디오는 3일 만에 1000만 뷰, 8일 만에 2000만 뷰를 돌파한 데 이어 16일째 3000만 뷰를 기록하며 뜨거운 상승세를 입증했다.이펙스가 첫 선을 보인 'Bipolar(양극성) Pt.1 불안의 서'는 앞으로 전개할 전체 세계관의 시작을 알리는 앨범이다. 청소년기에 겪게 되는 다양한 '불안의 시작'에 대한 이야기들을 담고 있는 만큼 'Lock Down' 뮤직비디오는 화려한 퍼포먼스와 영상미로 의미심장한 메시지를 표현해 국내외 팬들의 이목을 사로잡고 있다.'Bipolar(양극성) Pt.1 불안의 서'는 발매 다음날 이스라엘과 태국 아이튠즈 팝 차트에서 각각 1, 2위에 오르는가 하면, 초동 판매 수량 3만3535장(한터차트 6월 8일~6월 14일 집계 기준)을 기록하며 올해 데뷔한 아이돌 그룹 중 최고 판매량을 달성했다.또 이펙스는 최근 SBS MTV '더쇼'에서 데뷔 15일 만에 1위 후보에 오르는 등 데뷔와 동시에 2021 최대 기대주로 맹활약을 떨치고 있다.한편 이펙스는 각종 음악 방송 출연 및 다채로운 콘텐츠를 통해 활발한 활동을 이어간다.