데일리한국 신영선 기자

블랙핑크의 'How You Like That' 뮤직비디오가 9억뷰를 돌파했다. 블랙핑크 통산 5번째 9억뷰 영상이자 같은 조회수를 달성한 K팝 걸그룹 뮤직비디오 최단 기록이다.YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크의 'How You Like That' 뮤직비디오는 24일 오후 9시 49분께 유튜브에서 조회수 9억회를 넘어섰다.지난 6월 26일 공개된 지 약 1년 만. 블랙핑크의 기존 메가 히트곡 '뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU)' 뮤직비디오(9억뷰 달성까지 411일)가 세운 기록을 약 50일가량 단축시킨 것이다.이로써 블랙핑크는 '붐바야' '마지막처럼' '뚜두뚜두' '킬 디스 러브'에 이어 'How You Like That'까지 총 5편의 9억뷰 돌파 영상을 보유하게 됐다.'How You Like That' 뮤직비디오는 공개 첫날 8630만뷰를 기록하며 당시 '24시간 내 유튜브 동영상 최다 조회수' 기네스 월드 레코드에 등재된 바 있다. 이후 약 32시간 만에 1억뷰, 7일 만에 2억뷰, 21일 만에 3억뷰, 43일 만에 4억뷰, 73일 만에 5억뷰, 117일 만에 6억뷰, 175일 만에 7억뷰, 260일 만에 8억뷰를 차례로 넘었다.강렬한 비트의 'How You Like That'은 '어떠한 상황에서도 굴하지 않고 높이 비상하자'는 메시지를 담은 곡이다. 2020 미국 MTV 비디오 뮤직 어워즈에서 '올 여름 최고의 곡(Song of The Summer)'을 수상했으며, 유튜브가 선정한 '글로벌 톱 섬머 송(Global Top Summer Song)' 1위를 차지하기도 했다.총 28편의 억대뷰 영상을 보유한 블랙핑크의 유튜브 채널 구독자 수는 꾸준히 늘어 현재 6240만명 이상이다. 이 분야 여성 아티스트 중 1위이자 전 세계 1위인 저스틴 비버의 뒤를 바짝 쫓고 있는 상태다.한편 블랙핑크는 오는 8월 데뷔 5주년을 맞아 총 5개의 이벤트로 구성된 '4+1 PROJECT'의 시작을 알렸다. 전 세계 100여 개 국가서 글로벌 개봉하는 '블랙핑크 더 무비 (BLACKPINK THE MOVIE)' 외 어떠한 프로젝트가 준비됐을지 팬들의 기대가 크다.