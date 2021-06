김현아 기자

그룹 트와이스가 미국 빌보드 3대 메인 차트인 '빌보드 200' 차트 6위에 올랐다.빌보드는 20일(현지시각) 공식 홈페이지를 통해 트와이스가 11일 정식 발매한 앨범 '테이스트 오브 러브'(Taste of Love)가 빌보드 메인 차트인 '빌보드 200' 6위에 올랐다고 발표했다. 이는 역대 K팝 걸그룹이 발매한 미니 앨범 사상 최고 성적이다.'테이스트 오브 러브'는 빌보드 '톱 앨범 세일즈 차트'에서도 정상에 올라 월드와이드 인기를 입증했다.트와이스는 미니 9집 '모어 앤드 모어'(MORE & MORE)로 지난해 6월 '빌보드 200'에 200위로 첫 진입한 뒤 12월 정규 2집 '아이즈 와이드 오픈'(Eyes wide open)으로 72위에 오른 바 있다.'알콜-프리'(Alcohol-Free) 뮤직비디오는 20일 오후 7시 37분경 유튜브 조회 수 1억 건을 돌파하며 15연속 1억뷰 기록을 세웠다. 이는 공개한 지 약 11일 1시간 만이자 전작 '아이 캔트 스톱 미'(I CAN'T STOP ME) 기록을 10시간 단축한 자체 최단 기록이다.이에 트와이스는 데뷔곡 '우아하게'(OOH-AHH하게)부터 '알콜 프리'까지 모든 활동곡을 억대 조회 수 반열에 올리는 기록을 세웠다.한편 트와이스의 신곡 '알콜-프리'는 JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서 박진영이 작사, 작곡, 편곡하고 작곡가 이해솔이 편곡에 참여했다.