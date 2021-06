신영선 기자

방송인 정준하가 'MC' 민지로 변신, 가수로 정식 데뷔한다.15일 정준하 인스타그램에는 MC 민지 새 싱글 'I SAY WOO! (아이 세이 우!)' 커버 이미지가 공개됐다.이와 함께 MC 민지의 인스타그램 계정도 새롭게 개설되며 'I SAY WOO!'로 데뷔를 예고했다.공개된 이미지에서는 정준하(MC 민지)가 힙합 스타일의 의상을 입은 채 브이 포즈를 취하고 있다. 특히 그는 진지한 눈빛과 함께 차별화된 스웨그를 드러낸다.커버 속 'SUMMER HIPHOP'이란 문구와 새우 그림도 눈길을 끈다. 정준하(MC 민지)가 'I SAY WOO!'로 어떤 힙합을 들려줄지 관심이 모아지는 부분이다.정준하(MC 민지)가 방송 프로그램의 일환이 아닌 정식 음원을 발표하는 것은 이번이 처음이다. 그동안 MBC '무한도전' 등에서 유니크한 보이스를 선보인 그는 지난 2016년 Mnet '쇼미더머니5'에 MC 민지로 참가해 남다른 노력을 인정받았다.이에 힘입어 정준하는 MC 민지로 가요계에 출사표를 던지게 됐다. 최근 활발한 활동을 펼치고 있는만큼 그의 가수 변신은 더욱 많은 관심을 받을 것으로 기대를 모은다.2021-06-15 14:02:28 eyoree 입력