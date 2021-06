투모로우바이투게더, GMA서 신곡 무대…"역동적인 퍼포먼스와 섬세한 표정 연기"

신영선 기자

보이그룹 투모로우바이투게더가 미국의 대표 아침 TV 프로그램 GMA에서 신곡 '0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori'(제로 바이 원 러브송) 무대를 펼쳐 글로벌 팬들을 열광케 했다.투모로우바이투게더는 지난 12일(이하 현지시간) 미국 ABC 방송의 '굿모닝 아메리카(GOOD MORNING AMERICA, 이하 GMA)'에서 지난달 31일 발표한 정규 2집 앨범 '혼돈의 장: FREEZE’의 타이틀곡 ‘0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori' 무대를 선보였다.스피커가 쌓여 있는 건물 옥상을 배경으로, 투모로우바이투게더는 혼란스러운 세상 속에서 만난 '너'를 향한 사랑만은 확실하다고 믿는 소년의 마음을 역동적인 퍼포먼스와 섬세한 표정 연기로 그려내며 또 하나의 ‘역대급 무대’를 완성했다.투모로우바이투게더는 핸드 마이크를 활용한 빈틈 없는 칼군무로 완벽한 호흡을 과시하는 동시에 디테일한 춤 선까지 살려 완성도 높은 퍼포먼스를 구현했다. 특히, 후렴구 시작과 함께 타오르기 시작한 불꽃과 다섯 멤버의 퍼포먼스가 어우러져 환상적인 볼거리를 완성했다.투모로우바이투게더는 이에 앞서 지난 10일에는 GMA에서 첫 영어곡 'Magic' 퍼포먼스를 최초 공개한 바 있다. 'K-팝 센세이션'이라는 소개와 함께 등장한 투모로우바이투게더는 팀명과 'Magic'에 대한 인터뷰를 진행한 뒤 생동감 넘치는 표정과 함께 경쾌하고 역동적인 'Magic" 무대를 펼쳤다.한편, 국내 음악방송 4관왕 및 스포티파이 '글로벌 톱 200' 차트 11일 연속 차트인 유지 등 국내외에서 열풍을 이어가고 있는 투모로우바이투게더는 오는 14일 오후 11시 37분 더 레이트 레이트 쇼 위드 제임스 코든(THE LATE LATE SHOW WITH JAMES CORDEN)에서 'Magic' 무대를 선사한다.