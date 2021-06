데일리한국 김현아 기자

솔로 아티스트 유겸이 'I Want U Around (Feat. DeVita)'로 음원 차트 정상에 오르며 성공적인 새 출발을 알렸다.유겸의 첫 솔로 EP 'Point Of View: U (포인트 오브 뷰: 유)' 선공개곡 'I Want U Around (아이 원트 유 어라운드) (Feat. DeVita)'는 11일 오후 발매 직후 지니뮤직 실시간 차트 1위로 진입했다.아이튠즈 송 차트에서도 발매 한 시간 만에 브라질, 태국, 베트남, 터키, 인도네시아 등 10개 지역 1위로 진입하며 뜨거운 글로벌 인기를 증명했다.음원과 동시에 베일을 벗은 'I Want U Around (Feat. DeVita)' 뮤직비디오도 많은 관심을 받고 있다. 공개된 지 한 시간 만에 유튜브 기준 조회수 25만뷰를 돌파한 것은 물론 글로벌 팬들의 호평이 이어지는 중이다.'AOMG 히트곡 메이커' 그레이(GRAY)가 프로듀싱한 'I Want U Around (Feat. DeVita)'는 트렌디한 비트와 "네가 내게 남길 원해 영원히"라고 말하는 유겸의 감미로운 보이스가 돋보인다. 여기에 유니크한 음색을 지닌 드비타(DeVita)가 피처링을 맡아 곡의 매력을 극대화했다.이처럼 유겸은 AOMG 합류 후 첫 신곡으로 벌써 호성적을 거두며 솔로 앨범 'Point Of View: U' 대한 기대감을 고조시키고 있다. 글로벌 팬들의 관심이 집중된 가운데 앨범 전곡으로 어떤 반응을 끌어낼지 궁금증이 모아진다.AOMG 사단이 든든한 지원사격을 펼친 유겸의 첫 솔로 앨범 'Point Of View: U (포인트 오브 뷰: 유)'는 17일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.