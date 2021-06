데일리한국 신영선 기자

걸그룹 트와이스가 새 미니 앨범 ‘Taste of Love’ 발매에 맞춰 멜론의 오리지널 오디오 콘텐츠인 멜론 스테이션에 완전체 출연을 확정했다.멜론은 10일 “K-POP을 대표하는 아티스트가 직접 출연해 진행하는 뮤직토크쇼이자 멜론스테이션의 대표 프로그램 ‘오늘음악’에 트와이스가 출연한다. 트와이스의 신보 발매 당일인 오는 11일 오후 1시 멜론을 통해 만나 볼 수 있다”고 밝혔다.트와이스는 ‘오늘음악’을 통해 11일 오후 1시 발매되는 ‘Tast of Love’의 앨범 소개는 물론 앨범 준비 과정 중 있었던 에피소드 등 비하인드 스토리도 공개할 예정. 또한 뉴 서머송 ‘Alcohol-Free’로 활동에 나서는 만큼 직접 뽑은 멤버 별 여름 플레이리스트를 포함해 여름을 주제로 심도 깊은 대화를 나눌 계획이다.이날 트와이스는 사랑에 빠진 트와이스의 매혹적인 모습을 담은 열 번째 미니 앨범 ‘Taste of Love’를 발매하고 완전체 활동에 나선다. 지난해 10월 발매한 ‘Eyes wide open’ 이후 8개월 여 만의 컴백으로 가요계의 큰 관심을 모으고 있는 상황. 타이틀곡은 보사노바에 힙합을 결합시킨 트와이스표 뉴 서머송 ‘Alcohol-Free’로 사랑에 빠지는 마법 같은 순간을 표현한 곡이다.‘오늘음악’은 아이돌부터 실력파 싱어송라이터까지 다양한 뮤지션이 직접 DJ가 되어 진행하는 멜론스테이션의 대표 프로그램으로, 신보 발매 당일 아티스트가 직접 출연해 신곡 설명과 근황 토크 등을 전해 유저들로부터 높은 호응을 얻고 있다.한편 멜론 스테이션은 아티스트가 직접 진행하는 오디오 콘텐츠로 박선영 아나운서가 진행하는 ‘영화& 박선영입니다’, 매월 가요계의 유망주로 선정된 아티스트가 직접 방송하는 ‘이 달의 루키’, 정기고의 ‘SOULBY SEL’, 바리톤 정경의 ‘브라보 클래식’, 뽀로로의 ‘뽈륨을 높여요’, ‘멜론 트롯쇼’, 멜론에서 즐기는 특별한 책방 ‘브런치 라디오’ 등 다양한 장르를 아우르는 콘텐츠들로 구성되어 있다.