신영선 기자

한예슬이 최근 불거진 남자친구 의혹과 각종 루머에 대해 모두 해명했다.9일 유튜브 채널 '한예슬 is'에는 "다 얘기해드릴께요~!! | Let me tell you EVERYTHING"라는 제목의 영상이 게재됐다.해당 영상에서 한예슬은 과거 사귀었던 남자친구로 지목된 모 기업 부회장에 대해 "그 분이 맞다"며 "나로 인해서 이름이 거론돼서 미안하다"고 말했다.이어 "전 남자친구로부터 페라리 자동차 선물 받은 것도 맞다. 자랑한 것도 맞다. 여자친구에게 차 선물하는 게 뭐 잘못됐나"라고 반문했다. 또 "전 남자친구가 나보다 유명한 모 여배우와 만나고 있기 때문에 제가 만남을 반대해서 미국으로 갔다고 한다는 건 완전히 소설이고, 허위 사실이다"고 말했다.이어 공개 연애를 했던 전 남자친구 테디에 대해서도 언급했다. 그는 "자연스럽게 만났고 자연스럽게 헤어졌다. 블랙핑크 제니 씨와 두 분을 엮는 건지 모르겠다. 제가 차인 건 아니다"고 해명했다.현재 남자친구한테 보라색 람보르기니 우라칸을 선물한 것 역시 사실이 아니라고 밝혔다. 그는 "제 차다. 보라색을 워낙 좋아한다"며 "남자친구를 키우겠다고 말한 건 남자친구가 나보다 아직 어리다. 성장해야 할 부분들이 많기 때문에 내가 예쁘게 키워보겠다는 취지로 말을 한 거다. 사람들이 공사당했다고 하는데 그 단어 자체가 웃기다. 능력 있는 여자가 남자친구에게 잘해주면 공사당하는 거냐. 뭐 눈에는 뭐만 보인다고 본인이 그러신 거 같다"고 토로했다.이어 "제 남자친구는 비스티보이즈, 호스트바 호스트도 아니다. 전 호스트바가 뭐 하는 곳인지도 모르고 가 본 적도 없다. 적어도 제가 아는 내용 안에서는 제 남자친구는 (호스트가) 아니다. 팩트도 아닌 가십, 허위사실, 악플로 인해 창창한 한 남자의 앞날을 짓밟는 건 도저히 용납, 용서할 수 없다"고 말했다.SNS를 통해 남자친구의 사진을 공개한 일에 대해서는 "저는 (남자친구의 얼굴을) 밝히는 것에 있어서 거리낌이 없고 제 남자친구의 관계나 신원을 보장할 수 있는 입장표명이라고 생각한다. 피해를 받았다는 사람이 있으면 제발 고소해달라"고 전했다.버닝썬 마약 배우라는 의혹에 대해서도 해명했다. 그는 "버닝썬 태어나서 딱 한 번 가봤다. 룸 아니고 홀에서 놀았다. 한 번 간 일로 사생활이 문란한 사람이 됐다"며 "버닝썬에 대한 많은 이슈가 있었다. 그럼 거기 간 모든 사람들이 마약쟁이인가. 저는 할로윈 파티 때 지인, 친구들 초대해 테이블을 빌려서 갔다. 룸 잡아준다고 했는데 제일 잘 보이는 곳으로 (테이블) 잡아달라고 해서 친구들과 재미있게 놀았다. 유명인이라 보디가드가 둘러싸고 있었다. 제가 미쳤다고 마약을 하겠나"라고 반문했따. 또 "무슨 영상이 있다고 하던데 저는 모른다. 그 영상이 유출된다면 제 춤 실력이 좋아보이게 나오길 바란다"고 농담했다.이어 "지방종 수술 의료사고 합의금으로 10억 가량을 받았다는 것도 아니다"며 "그렇게 받았어도 분이 안 풀렸을 거다. 배우이기도 하고 모델이기도 해서 내 몸이 가장 큰 자산이다. 너무 흉터라고 쉽게 이야기해서 슬펐다. 누구에게는 흉터라고 생각할 수 있지만 저한테는 아니다. 여자로서 보기 싫은 흉터가 있다는 건 마음 아픈 일"이라고 했다.또 'LA룸살롱 출신'이라는 루머에 대해서는 "LA룸살롱 가본 적도 없다. 저는 평범한 학생이었다. 연예인을 할 수 있을 거라는 생각도 안했다. 연예인은 특별한 직업이라고 생각했다. 백화점, 옷가게, 음식점 등에서 아르바이트 했었다. 미국에서 열린 SBS 주최 슈퍼모델 대회에서 1위를 했기 때문에 한국에 오게 됐다"고 부인했다.