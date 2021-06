데일리한국 신영선 기자

아이돌그룹 엑소(EXO) 스페셜 앨범 'DON'T FIGHT THE FEELING'(돈트 파이트 더 필링)이 발매 직후 국내외 차트에서 강세를 보였다.지난 7일 공개된 엑소 스페셜 앨범 'DON'T FIGHT THE FEELING'은 아이튠즈 톱 앨범 차트에서 미국, 영국, 프랑스, 캐나다, 독일, 이탈리아, 아랍에미리트, 사우디아라비아, 브라질, 호주, 오스트리아, 벨기에, 칠레, 콜롬비아, 코스타리카, 체코, 덴마크, 도미니카공화국, 에콰도르, 이집트, 엘살바도르, 에스토니아, 피지, 핀란드, 가나, 그리스, 온두라스, 벨라루스, 홍콩, 인도, 인도네시아, 아일랜드, 이스라엘, 일본, 요르단, 카자흐스탄, 아제르바이잔, 키르기스스탄, 라오스, 라트비아, 볼리비아, 브루나이, 불가리아, 캄보디아, 아르헨티나, 룩셈부르크, 마카오, 말레이시아, 모리셔스, 멕시코, 바레인, 몽골, 네덜란드, 뉴질랜드, 나이지리아, 노르웨이, 오만, 파나마, 파라과이, 페루, 필리핀, 폴란드, 포르투갈, 카타르, 아르메니아, 보츠와나, 루마니아, 러시아, 싱가포르, 슬로바키아, 남아프리카공화국, 스페인, 스리랑카, 스웨덴, 스위스, 대만, 태국, 터키, 우크라이나, 우즈베키스탄, 베트남, 짐바브웨, 과테말라, 헝가리, 케냐 등 전 세계 85개 지역 1위에 올랐다.더불어 엑소는 중국 QQ뮤직과 쿠거우뮤직, 쿠워뮤직 디지털 앨범 판매 차트에서도 1위를 차지했으며, QQ뮤직에서는 공개 2시간 19분 만에 판매액 3백만위안을 돌파한 앨범에게 부여하는 '트리플 플래티넘' 인증도 받았다.또한 이번 앨범은 한터차트 일간 1위를 차지함은 물론, 타이틀 곡 'Don't fight the feeling' 역시 공개 이후 바이브, 벅스, 지니 1위 등 각종 음원 차트 최상위권을 기록해 엑소의 변함없는 인기와 파워를 다시 한번 실감케 했다.'DON'T FIGHT THE FEELING'은 에너제틱한 매력의 타이틀 곡 'Don't fight the feeling'을 비롯해 '파라다이스'(Paradise), '훅!'(No matter), 'Runaway'(런어웨이), '지켜줄게'(Just as usual) 등 총 5곡이 수록돼 있다.