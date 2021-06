신영선 기자

오는 6월 25일 첫 공개되는 '환승연애'가 티저 포스터로 이목을 사로잡고 있다.티빙 오리지널의 새로운 연애 리얼리티 프로그램 '환승연애'는 단순 연애 리얼리티가 아닌 전 연인과 재회하거나 새로운 사람을 만나는 등 누구나 한 번쯤 겪어보는 이별에 대해 공감대를 형성할 연애 리얼리티 프로그램이다.이런 가운데 '환승'이라는 단어와 걸맞은 이색적인 포스터가 눈길을 끈다. 포스터 속에는 '당신의 마음이 향하는 곳은 어디입니까'라는 질문과 함께 'eX or New'라는 선택지를 제시, 흥미로운 의문을 자아낸다.지하철노선도 같은 포스터를 자세히 들여다 보면 현재 위치는 이별한 커플들의 연애정거장이라는 '환승연애' 역, 그 좌우로 이전 역은 'eX', 그 다음 역은 'New'라고 돼 있어 전 연인과 새로운 연인 사이 선택의 기로에 서게 될 이들의 상황을 짐작케 한다.또 'X-GIRLFRIEND', 'X-BOYFRIEND'란 단어와 더불어 'JEALOUS', 'PALPITATE', 'NERVOUS', 'NOVELTY', 'CHERISH' 등 다양한 감정의 단어들이 각각의 노선 이름으로 명명돼 있고 얽히고 설켜있는 노선들을 하나 하나 지나다 보면 어느새 선명한 하트가 완성돼 있다.다양한 감정의 찰나들을 보낸 뒤 비로소 마음이 향하는 곳을 찾에 될 '환승연애'만의 색다른 사랑의 여정길이 궁금해진다.이처럼 기존 연애 리얼리티의 틀을 깨는 신선함으로 무장한 '환승연애'는 tvN '윤식당', '삼시세끼', '꽃보다청춘' 등 메가히트작들을 탄생시킨 이진주 PD가 티빙에서 처음 선보이는 오리지널 프로그램으로 주목받고 있다. 그간의 프로그램에서 보여준 이진주 PD 특유의 아름다운 영상미가 연애 리얼리티에서 어떻게 구현될지, 또 어떤 공감과 몰입을 안겨줄지 기대의 목소리가 높아지고 있다.한편, 올 여름 시청자들의 연애 지수를 바짝 상승시킬 티빙표 연애 리얼리티 프로그램 '환승연애'는 오는 6월 25일(금) 티빙 오리지널로 첫 공개된다.