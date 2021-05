신영선 기자

내달 2일 컴백을 앞둔 마마무가 컴백 소감을 전했다.29일 0시 마마무 공식 유튜브 채널에는 새 미니앨범 'WAW'의 스포일러 필름이 공개됐다.영상에는 타이틀곡 'Where Are We Now' 연습을 위해 모인 마마무의 모습이 담겼다. 편안한 일상 속 장난기 가득한 모습으로 '찐친' 케미를 발산하고 있다.마마무는 타이틀곡 'Where Are We Now'에 대해 "저희가 7년간 함께 해온 이야기가 담겨있기도 하고, 우리 모두가 공감할 수 있는 인생 이야기가 담겨있다"라고 설명했다.그러면서 "살다 보면 여러 가지 감정도 겪고 여러 갈래의 길을 선택하면서 살지 않나. 지금 우리는 어디까지 왔고, 어디쯤 있을지에 대한 이야기를 담고 있다. 굉장히 미니멀한 사운드에 멤버들의 목소리가 웅장하고 역동적으로 담긴 곡이다"라고 덧붙였다.마마무는 "타이틀곡으로 발라드를 선보인 적이 없기 때문에 더 특별하게 느껴지는 것 같고, 7년 동안 농익은 바이브를 보여드릴 수 있을 것 같다"고 당찬 컴백 소감을 전했다.한편, 마마무는 다음달 2일 새 미니앨범 'WAW' 발표를 시작으로 여름 콘서트와 다큐멘터리까지 '2021 Where Are We(WAW)' 프로젝트를 이어간다.