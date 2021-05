데일리한국 신영선 기자

블랙핑크 로제의 솔로 타이틀곡 'On The Ground' 음원이 스포티파이에서 1억 스트리밍을 돌파했다.23일 이같은 기록을 공유한 YG엔터테인먼트는 "지난 3월 12일 공개된지 약 71일 만이자 이는 한국 여성 솔로 아티스트 음원 중 스포티파이 1억 스트리밍 도달 최단 기간"이라고 밝혔다.이 뮤직비디오는 약 7일 15시간 만에 유튜브에서 조회수 1억회를 달성, 이 역시 한국 여성 솔로 아티스트 최단 기록이었다.로제는 'On The Ground'로 스포티파이뿐 아닌 미국 빌보드, 유튜브 등 주요 글로벌 차트서 여러 K팝 솔로 기록을 갈아치우고 있다.51개국 아이튠즈 톱 송 차트 1위에 올랐던 'On The Ground'는 세계 200여 지역에서 수집된 스트리밍 횟수와 음원 판매량을 토대로 순위를 정하는 미국 빌보드 글로벌(Billboard Global) 정상에 올랐다.