데일리한국 김현아 기자

레드벨벳 조이가 ‘그럴때마다 (Be There For You)’로 따뜻한 울림을 선사한다.조이는 레드벨벳 공식 SNS계정을 통해 스페셜 앨범에 수록된 ‘그럴때마다 (Be There For You)’의 분위기를 미리 만날 수 있는 무드 샘플러와 트랙 포스터, 티저 이미지를 공개, 편안한 무드 속 싱그러운 매력으로 시선을 사로잡았다.‘그럴때마다 (Be There For You)’는 1996년 발표된 토이의 곡을 조이의 색깔로 리메이크, 피아노와 신스, 멜로디언 등 다채로운 건반 악기를 활용한 레트로 신스팝 장르의 곡으로 재해석했다. 가사에는 소중한 사람에게 언제 어디서든 필요할 때 항상 곁에 있어 주겠다는 순수한 고백을 담았으며, 조이의 담백하고 맑은 보컬이 어우러져 따뜻한 감성을 느낄 수 있다.또한 이번 스페셜 앨범에는 타이틀 곡 ‘안녕 (Hello)’을 비롯해 1990~2000년대 많은 사랑을 받은 명곡을 새롭게 리메이크한 총 6곡이 수록되어 있어, 조이의 매력적인 음색과 뛰어난 가창력, 전 세대를 아우르는 음악 감성을 만나기에 충분하다.한편, 조이 스페셜 앨범 ‘안녕 (Hello)’은 5월 31일 오후 6시 전곡 음원 공개되며, 6월 3일 음반 발매된다.