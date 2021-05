데일리한국 신영선 기자

가수 헤이즈가 또한번 차트 정상에 올랐다.헤이즈의 일곱 번째 EP 'HAPPEN'의 타이틀곡 '헤픈 우연'은 21일 오전 8시 기준 지니뮤직과 벅스뮤직에서 실시간 음원 차트 1위를 지키고 있다.이밖에도 수록곡 '처음처럼 (Feat. 개리)'부터 '감기 (Feat. 창모)', 'Why', '미안해 널 사랑해 (Feat. 김필)', '빗물에게 들으니 (Feat. 안예은)', '어쨌든 반가워', 'Destiny, it's just a tiny dot.' 등이 모두 차트 줄세우기에 성공했다.배우 송중기가 출연한 '헤픈 우연'의 뮤직비디오 역시 많은 화제를 모으는 중이며, 싸이의 축하 메시지 등도 이어지고 있다.한편, 총 8곡으로 구성된 'HAPPEN'은 헤이즈가 약 11개월 만에 선보인 일곱 번째 EP이자, 지난해 피네이션에 합류 후 처음으로 발표된 앨범이다. 헤이즈는 연주곡인 마지막 트랙을 제외한 1~7번 트랙의 작사, 작곡에 직접 참여했다.