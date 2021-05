김현아 기자

방송인 송은이가 새 예능프로그램 '북유럽 with 캐리어' MC로 확정됐다.내달 첫 방송되는 '북유럽 with 캐리어'는 셀럽들의 서재를 찾아가 잠들어 있던 책을 북캐리어에 담은 뒤 전국 12개 지역으로 보내 동네 도서관을 채우는 프로그램이다.20일 공개된 '북유럽 with 캐리어' 공식 포스터에는 책을 연상시키는 텐트를 배경으로 탐험가 복장을 한 MC 송은이와 김숙, 유세윤, 작가 김중혁 등의 모습이 나와 있어 어떤 '북유럽' 여행을 펼칠지 궁금증을 자아낸다.'북유럽 with 캐리어' MC로 확정된 네 사람은 게스트의 서재를 프로파일링해 게스트가 사랑하는 책에 담긴 인생 스토리부터 'TMI 북 퀴즈'에 이르기까지 서재 속 잠들어 있던 책들을 깨우는 '하드 캐리어'로 활약할 예정이다.송은이는 '북유럽 with 캐리어'로 다시 한 번 제작에 나서 기대를 모은다. 송은이가 대표로 있는 컨텐츠랩 비보는 경제 예능 프로그램 '영수증'을 비롯해 먹방 힐링 예능 프로그램 '밥블레스유', 셀럽파이브의 아이돌 도전기 '판벌려', 영화 예능 프로그램 '송은이 김숙의 영화보장' 등을 제작한 바 있다.한편 '북유럽 with 캐리어'는 오는 6월 7일 LG헬로비전, LGU+, 더라이프채널 등에서 첫 방송된다.