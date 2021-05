신영선 기자

임영웅의 근황이 전해졌다.지난 17일 임영웅의 유튜브 채널에는 "임영웅 I'm Not The Only One"이라는 제목의 짧은 영상이 공개됐다.1분가량의 영상에서 임영웅은 영국 출신 팝가수 샘 스미스의 노래 'I'm Not The Only One'를 열창하고 있다. 카메라 너머로 느껴지는 그의 풍부한 성량과 파워풀한 목소리가 눈길을 끈다.특히 팝송까지 완벽 소화하는 임영웅의 다재다능한 모습이 팬들을 설레게 했다.한편, 임영웅은 '사랑의 콜센타', '뽕숭아학당'에 출연하고 있으며 예능, 광고, 드라마, 영화, 콘서트, 음악방송, 라디오 등 다양한 분야에서 활약하며 활동을 이어가고 있다.