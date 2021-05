김현아 기자

그룹 샤이니 태민이 새 미니앨범 '어드바이스'(Advice)의 티저 이미지를 공개했다.태민은 오는 18일 오후 6시 세 번째 미니앨범 '어드바이스'를 공개한다.이번 앨범에는 다크한 매력의 타이틀곡 '어드바이스'를 비롯해 소녀시대 태연이 피처링한 '이프 아이 쿠드 텔 유'(If I could tell you) 등 다양한 분위기의 총 5곡이 수록돼 있다.수록곡 중 하나인 '새드 키즈'(SAD KIDS)는 따뜻하고 미니멀한 기타 선율이 돋보이는 미디엄 템포의 팝 곡이다. 가사에는 태민의 정규 3집 프롤로그 싱글 '투 키즈'(2 KIDS) 서사의 연장선으로 어린 시절 서툴렀던 사랑에 대한 회상을 담아 눈길을 끈다.태민은 컴백에 앞서 샤이니 SNS 계정을 통해 새 앨범 콘셉트로 변신한 다채로운 티저 이미지를 순차적으로 공개하며 신곡에 대한 기대감을 더하고 있다.한편 태민의 세 번째 미니앨범 '어드바이스'는 오는 18일 음반으로도 발매된다.