해외 아티스트 데스티니 로저스·타일라 야웨와 협업…글로벌 싱글 ‘기대감 UP’

문병언 기자

[데일리한국 문병언 기자] 아이오케이컴퍼니 by 131LABEL 소속 가수 비아이(B.I)가 글로벌 아티스트들과 함께 글로벌 싱글을 발표한다.11일 소속사는 “비아이가 미국 아티스트 데스티니 로저스(Destiny Rogers), 타일라 야웨(Tyla Yaweh)와 함께 작업한 글로벌 디지털 싱글 ‘Got It Like That(갓 잇 라이크 댓)’을 미국 EST 기준 14일 자정, 한국 시각으로 14일 오후 1시 전세계 음원 플랫폼을 통해 동시 발매한다”고 밝혔다.‘Got It Like That’은 저스틴 비버, 카디비, 브루노 마스 등과 작업하고 그래미 어워즈에서 두 차례 수상한 프로듀서 스테레오타입스가 프로듀싱한 곡이다.비아이를 비롯해 소니 산하 뮤직레이블인 RCA 소속으로 미국 내 차세대 R&B 라이징 스타로 주목받는 여성 싱어송라이터 데스티니 로저스, 포스트 말론·위즈 칼리파 등과 함께 작업하며 글로벌 음악팬에게 확실한 눈도장을 찍은 힙합 아티스트 타일라 야웨까지 3명의 뮤지션이 공동작업한 컬래버레이션 디지털 싱글이다.이 작업물은 3명의 아티스트 레이블들(아이오케이 by 131LABEL, RCA, 에픽 레코즈과 스테레오타입스가 의기투합해 내놓은 결과물이다.스테레오타입스는 “비아이와의 작업은 쿨했다. 비아이의 음악 스타일이 이 노래에 잘 맞았고 작업을 하며 아티스트로서 그의 역량을 느낄 수 있었다. 무엇보다 비아이, 데스티니 로저스, 타일라 야웨 3명의 아티스트가 이 트랙에 균일하게 녹아 들어간 모습을 보면서 정말 행복했다”고 소감을 전했다.위 콜라보 아티스트들은 11일 공식 SNS 계정을 통해 ‘Got It Like That’ 프로모션 티저 영상을 공개하며 이목을 집중시켰다.공개된 영상 속에는 스테레오타입스, 데스티니 로저스와 함께 ‘Got It Like That’을 소개하며 화상통화를 하는 듯한 비아이의 모습이 담겼다. 여기에 짧지만 강렬한 임팩트를 선사하는 ‘Got It Like That’ 음원 일부가 글로벌 싱글을 기다리는 팬들의 기대감을 더욱 높이고 있다.