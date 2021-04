신영선 기자

미국의 R&B 보컬리스트 럭키 다예(lucky daye)가 방탄소년단 지민에게 화답했다.지난 25일 빙탄소년단 멤버들의 스포티파이(Spotify) 플레이리스트가 공개됐다.이 가운데 멤버 지민의 스포티파이 플레이리스트 총 5곡 중 미국의 유명 싱어송라이터 '럭키 다예'의 R&B를 베이스로 한 펑키하고 경쾌한 리듬과 매력적인 보이스가 인상적인 'Late Night'가 포함됐다.럭키 다예는 네티즌의 글에서 지민의 플레이리스트에 포함된 자신의 노래를 발견하고 네 잎 클로버 이모티콘과 함께 고마움의 화답을 전했다. 특히 '지민 고마워'라는 한글로 각별한 감사의 마음을 표현해 눈길을 끌었다.럭키 다예는 2020년 빌보드(Billboard)에서 R&B 남성 보컬리스트 5인에 선정된 바 있는 떠오르는 신예다. 이에 팬들은 한복, 부채춤 등으로 한국 문화의 세계화에 큰 역할을 해온 지민이 '한글 전도사가 되었다'며 반가움을 표했다.한편, 지민의 스포티파이 플레이리스트에는 럭키 다예의 'Late night' 외에도 방탄소년단의 '다이너마이트'(Dynamite)와 '에필로그: 영 포에버'(Epilogue: Young Forever), 크리스 브라운(Chris Brown)과 고(故) 알리야(Aaliyah)의 'Don't Think They Know', 에드 시런(Ed Sheeran)의 'Save Myself', H.E.R의 'Going(Interlude)' 등이 포함됐다.