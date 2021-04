신영선 기자

일본에서 방탄소년단 지민의 솔로곡 '필터'(Filter)가 화제에 올랐다.일본에서 개최된 IMG 주관 월드 프리미어 투어링 피겨 스케이팅 쇼 '2021 스타 온 아이스'(Star On Ice)에서 미사토 코마츠바라와 팀 콜레토가 지민의 솔로곡 '필터'를 배경음악으로 사용해 공연을 펼쳤다.미사토 코마츠바라와 팀 콜레토는 2020 NHK 트로피 피겨스케이팅 아이스댄스 부문 금메달리스트이자 일본 인터내셔널 챔피언 3회 우승 등 세계적 명성의 유명 선수로, 공연에 앞서 지민의 '필터'가 두 선수 모두 좋아하는 곡이라고 소개했다.해당 공연은 지난해 온라인으로 개최된 'BTS 맵 오브 더 소울 원(MAP OF THE SOUL ON:E)'에서 선보인 지민의 무대의상과 같은 레드 수트를 착용하고 재킷을 벗어 어깨에 걸치는 동작 등 상당 부분 지민의 안무를 오마주 했다.특히 '필터' 안무의 주요 동작 중 하나로 손흥민 선수가 세레머니로 사용해 더욱 화제가 된 양손 엄지와 검지 손가락으로 네모 모양을 만들어 사진을 찍는 듯한 제스처도 눈길을 끌었다.