데일리한국 신영선 기자

ENHYPEN(엔하이픈)이 티저로 새로운 매력을 드러냈다.'4세대 핫 아이콘' ENHYPEN은 새 앨범 타이틀곡 'Drunk-Dazed'의 두 번째 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.24일 자정 공식 SNS 채널에 게재된 영상에는 화려한 파티장을 배경으로 강렬한 퍼포먼스를 선보이는 ENHYPEN의 모습이 담겨 있다. 이번 티저를 통해 'Drunk-Dazed'의 후렴구 멜로디와 안무도 공개됐다.ENHYPEN은 눈부신 조명과 꽃가루, 느낌 충만한 안무로 화려한 카니발에 도취된 기분을 완벽하게 표현했다. '올 센터급 비주얼'이라 불리는 ENHYPEN의 외모도 영상의 몰입도를 끌어올리는 데 한몫했다.'Drunk-Dazed'는 로킹한 느낌이 가미된 팝 록(Pop Rock) 장르의 곡이다. 데뷔 후 처음 경험하는 낯선 세계에 대한 ENHYPEN의 진솔한 감정을 담았다. ENHYPEN은 모든 규칙이 무너진 듯 정신없이 돌아가는 세상이 마치 카니발 같다고 노래한다.미니 2집 'BORDER : CARNIVAL'에는 타이틀곡을 비롯해 'Intro : The Invitation', 'FEVER', 'Not For Sale', '별안간 (Mixed Up)', 'Outro : The Wormhole' 등 총 여섯 트랙이 담긴다. 특히 이번 앨범은 'UP', 'HYPE', 'DOWN' 세 가지 버전으로 출시돼 각기 다른 매력의 ENHYPEN을 만나볼 수 있다.한편, ENHYPEN은 오는 26일 두 번째 미니앨범 'BORDER : CARNIVAL'을 발표하고 팬들 곁으로 돌아온다. 같은 날 오후 8시에는 'ENHYPEN 컴백쇼 CARNIVAL'이 Mnet 방송과 M2 디지털 채널을 통해 전 세계에 동시 방영된다.