김현아 기자

배우 박은석이 가수 에일리의 뮤직비디오에 출격한다.소속사 로켓쓰리엔터테인먼트는 24일 "배우 박은석이 에일리의 선공개 앨범 'LOVIN''의 타이틀곡 'Make up your mind' 뮤직비디오에 출연한다"고 밝혔다.에일리와 박은석은 신곡 'Make up your mind' 뮤직비디오에서 연애 초 썸 타는 연인들의 설렘을 그려낼 예정이다. 평소 에일리와 친분이 두터운 박은석은 바쁜 스케줄 속에서도 뮤직비디오 출연에 흔쾌히 수락했다는 후문이다. 과연 두 사람이 뮤직비디오를 통해 어떤 분위기를 연출하며 팬들의 설렘을 자극할지 기대감이 높아지고 있다.에일리는 지난해 발매한 신곡 '우리 사랑한 동안' 뮤직비디오에서 섬세한 감정 연기를 선사하며 시선을 사로잡은 바 있다. 또 무대 위에서는 남다른 무대 장악력과 함께 다채로운 매력이 돋보이는 표정 연기로 눈도장을 찍었다.박은석은 연극 '옥탑방 고양이', '프라이드', '엘리펀트 송', '아마데우스'등과 드라마 '마을-아치아라의 비밀', '월계수 양복점 신사들', '닥터 프리즈너', '펜트하우스' 등에서 다양한 캐릭터를 완벽하게 소화하며 주목을 받은 배우다.로켓쓰리엔터테인먼트 관계자는 "에일리와 박은석이 'Make up your mind' 뮤직비디오를 통해 설렘 지수를 높일 사랑스러운 연인 연기를 선보일 예정이다"라며 "팬들의 미소를 자아낼 두 사람의 완벽한 케미스트리를 기대해달라"라고 전했다.한편, 에일리는 정규 앨범 발매를 앞두고 오는 5월 7일 선공개 앨범 'LOVIN''을 발표한다.