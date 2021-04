신영선 기자

방탄소년단 지민이 또 다시 치명적인 섹시미로 여심을 훔쳤다.23일 방탄소년단 공식 SNS와 유튜브 채널 ‘방탄티비’(BANGTAN TV)에 지민의 고유 해시 #jimin과 함께 'MAP OF THE SOUL ON :E CONCEPT PHOTO BOOK '단편 영화’ 라는 제목으로 짧은 숏트 필름이 공개됐다.정규 4집에 수록된 지민의 인기 솔로곡 'Filter'가 배경음악으로 흐르는 가운데 지난해 10월 10일과 11일 양일간 언택트로 개최된 단독 콘서트:BTS MAP OF THE SOUL:E' (BTS 맵 오브 더솔 원)' 둘째날에 착용했던 무대 의상인 보라색 슈트를 착용한 모습으로 등장부터 심장을 흔들었다.짙은 흑발과 대비되는 우유빛 흰 피부에 깊은 눈빛 연기, 촬영에 완전히 몰입한 지민의 에티튜드는 시선을 압도하며 무한섹시 카리스마를 발산했다.특히, 촬영이 흑백에서 컬러로 변화될 때마다 조명에 맞춰 변하는 지민의 눈빛은 남성적 섹시미는 물론 도발적이면서 퇴폐적이기까지 한 블랙홀 매력으로 팬들을 사로잡았다.영상 공개후 '영국 버즈피드(buzzfeed UK)기자 엘리 베이트(Ellie Bate)는 ‘지민은 나에게 매우 중요합니다’(this jimin is very important to me personally)라며 사진을 게시하는 등 뜨거운 반응이 일었다.고유 해시태그 #JIMIN이 오르지 않는 비정상적 트렌드 현상에도 불구하고 22개 이상의 트렌드와 Park Jimin, Jimins, Mimi 등 5개 키워드로 약 20개국에 육박하는 실시간 트렌드에 올랐다.