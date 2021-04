신영선 기자

방탄소년단 지민이 퇴폐미로 모두를 매료시켰다.22일 0시 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스(Wevers)에는 방탄소년단의 'MAP OF THE SOUL ON:E' 콘셉트 포토북 ROUTE 버전 'YOUTH'와 'EGO' 프리뷰 컷이 공개됐다.지민은 'YOUTH'에서 실버 스팽글 장식의 블랙 숏 수트를 착용, 깊은 브이넥 라인의 셔츠 매치로 야성적이고 다크한 퇴폐 섹시미를 폭발적으로 발산하며 록스타 아우라로 여심을 뒤흔들었다.흰 피부를 더욱 돋보이게 하는 흑발의 지민은 눈을 뗄 수 없는 강력한 마성의 카리스마 넘치는 표정과 날렵한 턱선을 자랑했다.특히 화이트 브이넥 니트에 앞머리로 한쪽 눈을 살짝 가려 보호본능까지 일으키는 지민의 비주얼은 여심을 자극하기에 충분했다.