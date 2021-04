김현아 기자

그룹 디원스(D1CE) 리더 조용근이 입대를 발표했다.조용근은 19일 공식 팬카페를 통해 자필 편지를 공개하고 군 입대 소식을 발표했다.조용근은 편지에서 "나라의 부름을 받아 다가오는 5월 6일 병역의 의무를 수행하게 됐다"며 "부족한 저를 늘 변함없는 애정과 사랑으로 보듬어주신 팬 여러분. 오랜 시간 동안 잊지 못할 행복한 추억들을 만들어 주셔서 정말 감사드린다"고 밝혔다.이어 "몸 건강히 병역의 의무를 잘 마치고 돌아오겠다. 우리 팬 여러분들도 항상 건강하고 행복하게 지내고 있으시길 바란다"며 "다시 만날 그날까지 항상 설렘과 기대를 품고 힘내겠다. 정말 사랑하고 감사하다"고 인사했다.조용근은 오는 5월 1일 열리는 디원스의 두 번째 온라인 팬미팅 '디어 마이 디온리'(Dear. My Don1y)를 통해 팬들과 만날 예정이다.한편 디원스는 조용근을 비롯해 '믹스나인' 우승자 우진영, 김현수, 박우담, 정유준 등으로 구성된 5인조 보이그룹으로 2019년 '웨이크 업 : 롤 더 월드'(Wake up: Roll the World)를 발매하며 데뷔했다.