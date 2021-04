(여자)아이들 재녹음, 신규 음원 '학폭 의혹' 수진 없이 5인 체제 발매

김현아 기자

그룹 (여자)아이들이 수진을 제외하고 신규 음원을 재녹음해 공개한다.19일 (여자)아이들 신규 음원 및 뮤직비디오를 제작한 유니버스뮤직은 "유니버스뮤직 신규 음원인 (여자)아이들의 '라스트 댄스'(Prod. Groovyroom)는 올 2월 모든 녹음, 뮤직비디오, 각종 부가 콘텐츠 촬영을 완료했고, 4월 말 공개를 예정하고 있었다"고 밝혔다.이어 "하지만 지난 3월 (여자)아이들의 멤버 수진과 관련된 이슈가 발생하였고, 현재 (여자)아이들은 5인 체제의 재편된 상태로 활동하고 있다"면서 (여자)아이들 소속사 큐브엔터테인먼트와 논의한 결과 신곡 재녹음을 진행했다고 알렸다.유니버스뮤직 측은 "신곡 음원은 구성과 가사를 수정하여 5명의 (여자)아이들 멤버들이 파트 재분배 후 재녹음을 완료하였으며, 수진이 없는 5인 체제로 발매될 예정"이라며 "그 외의 화보, 메이킹 등 부가 콘텐츠 역시 최대한 5인 체제로 담길 예정"이라고 전했다.더불어 "마지막으로 막대한 비용과 여러 파트너사의 제작 인력이 투입된 뮤직비디오의 경우 수진 출연 분량을 최소화하는 방향으로 재편집하여 공개하고자 한다"고 말했다.앞서 수진은 중학생 시절 학교폭력 의혹이 제기되자 이를 부인하고 강력한 대응 방침을 알렸다.활동을 잠정 중단한 수진은 이후 동창들의 폭로가 이어지고 같은 중학교 출신인 배우 서신애가 수진으로부터 욕설, 비난, 인신공격을 받았다고 밝히자 별다른 입장 없이 침묵을 지키고 있다.안녕하세요. 'For Fans, With Artists' UNIVERSE입니다.유니버스뮤직에서 제작한 (여자)아이들의 신규 음원 발매 및 뮤직비디오에 대해 사전 안내드립니다.유니버스뮤직 신규 음원인 (여자)아이들의 'Last Dance(Prod. GroovyRoom)'는 올 2월, 모든 녹음, 뮤직비디오, 각종 부가 콘텐츠 촬영을 완료하였고, 4월 말 공개를 예정하고 있었습니다.하지만 지난 3월 (여자)아이들의 멤버 수진과 관련된 이슈가 발생하였고, 현재 (여자)아이들은 5인 체제의 재편된 상태로 활동하고 있습니다.이와 관련하여 유니버스는 (여자)아이들 소속사인 큐브엔터테인먼트 측과 이미 작업된 음원과 뮤직비디오 등에 대한 논의를 진행하였고, 유통사 및 여러 파트너사와의 계약 관계, 유/무형적 손실 등을 고려해 보았을 때 모든 콘텐츠를 새롭게 제작하기에 어렵다는 판단을 내리게 되어 다음과 같이 기존 구성을 조정하였습니다.신곡 음원은 구성과 가사를 수정하여 5명의 (여자)아이들 멤버들이 파트 재분배 후 재녹음을 완료하였으며, 수진이 없는 5인 체제로 발매될 예정입니다. 그 외의 화보, 메이킹 등 부가 콘텐츠 역시 최대한 5인 체제로 담길 예정입니다.마지막으로 막대한 비용과 여러 파트너사의 제작 인력이 투입된 뮤직비디오의 경우 수진 출연 분량을 최소화하는 방향으로 재편집하여 공개하고자 합니다.앞으로도 유니버스는 더 좋은 콘텐츠를 제공하기 위해 노력하겠습니다. 감사합니다.