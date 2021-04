신영선 기자

크래비티가 데뷔 1주년을 맞았다.크래비티는 데뷔1주년을 맞아 다양한 비하인드 콘텐츠를 공개하고 있다.데뷔 앨범 'CRAVITY SEASON 1. HIDEOUT : REMEMBER WHO WE ARE(크래비티 시즌 1. 하이드아웃 : 리멤버 후 위 아)'를 비롯한 총 3장의 미니 앨범을 발표하며 누구보다 알찬 1년을 보낸 크래비티는 '독창적인 매력으로 우리의 우주(평행세계)로 끌어들이겠다'는 의미의 그룹 명과 같이 서로 다른 9명의 멤버가 무대 위 하나로 모였을 때 더욱 빛났다.크래비티는 지난해 4월 14일 'Break all the Rules(브레이크 올 더 룰즈)'로 데뷔, 가요계에 신선한 돌풍을 몰고 왔다. 강렬한 퍼포먼스로 눈도장을 찍은 크래비티는 후속곡 'Cloud 9(클라우드 나인)'으로 아홉 소년의 싱그럽고 청량한 매력을 뿜어냈다.크래비티의 진가는 2번째 미니 앨범에서 더욱 빛났다. 'CRAVITY SEASON 2. HIDEOUT : THE NEW DAY WE STEP INTO(크래비티 시즌 2. 하이드아웃 : 더 뉴 데이 위 스텝 인투)' 타이틀곡 'flame(플레임)'으로 데뷔 141일 만에 음악방송 1위를 차지하며 기세를 올렸다.특히 지난해 연말 '2020 더팩트 뮤직 어워즈'를 비롯한 각종 음악 시상식에서 신인상 5관왕을 차지, 2021년을 더욱 기대하게 만들었다.올해 초 발매한 3번째 미니 앨범 'CRAVITY SEASON 3. HIDEOUT : BE OUR VOICE(크래비티 시즌 3. 하이드아웃 : 비 아워 보이스)'를 통해서는 음악적으로도 눈에 띄는 성장을 이뤘다. 특히 세림, 앨런, 원진이 작사에 이름을 올리고 태영, 앨런, 형준이 안무 시안에 참여하는 등 앞으로 선보여 나갈 셀프 프로듀싱에 대한 기대감을 높였다.또 크래비티는 자체 제작 예능 콘텐츠 '크래비티 파크(CRAVITY PARK)'를 통해 다채로운 매력을 선보이며 차세대 '예능돌'로도 합격점을 받았다. 탄탄한 팀워크를 중심으로 멤버들의 유쾌한 입담과 밝은 에너지, 뛰어난 진행 실력 등을 두루 보여주며 예능감을 인정받았고 활동 공백기를 살뜰히 채우며 팬들과 소통했다.데뷔 후 365일 신인의 패기와 다재다능한 음악적 역량으로 압도적인 존재감을 빛낸 크래비티가 앞으로 써나갈 새로운 기록에 관심이 모인다.