그룹 트와이스 '예스 오어 예스'(YES or YES) 뮤직비디오가 유튜브 조회수 3억뷰를 돌파했다.트와이스가 2018년 11월 발매한 미니 6집 '예스 오어 예스'의 동명 타이틀곡 뮤직비디오는 12일 오후 10시 51분쯤 유튜브 조회수 3억뷰를 넘어섰다.이로써 트와이스는 '우아하게'(OOH-AHH하게), '치어 업'(CHEER UP), '티티'(TT), '라이키'(LIKEY), '왓 이즈 러브?'(What is Love?), '하트 셰이커'(Heart Shaker), '팬시'(FANCY), '필 스페셜'(Feel Special) 등에 이어 '예스 오어 예스'로 총 9편의 3억뷰 돌파 뮤직비디오를 보유하게 됐다.앞서 트와이스는 지난달 '팬시'와 '우아하게' 뮤직비디오가 3일 간격으로 4억뷰를 넘어선 데 이어 JYP 대표 프로듀서 박진영이 작사·작곡한 '필 스페셜'로 일본 오리콘 1억 스트리밍을 달성하는 등 국내외에서 연일 신기록을 쏟아내며 'K팝 대표 걸그룹'의 면모를 입증했다.지난 10일 데뷔 2000일을 맞이한 트와이스는 오는 5월 12일 일본 새 싱글 '쿠라 쿠라'(Kura Kura)를 발표할 예정이다.