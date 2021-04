데이식스 티저, 완전체 이미지 공개 "부드러운 카리스마"

데일리한국 김현아 기자

DAY6(데이식스)가 새 앨범 단체 티저를 공개했다.DAY6는 오는 19일 미니 7집 ‘The Book of Us : Negentropy - Chaos swallowed up in love’(더 북 오브 어스 : 네겐트로피 - 카오스 스왈로드 업 인 러브, 이하 ‘Negentropy‘)와 타이틀곡 ‘You make Me’(유 메이크 미) 발매를 기념해 풍부한 티저 콘텐츠를 선보이고 있다.10일에는 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널을 통해 성진, Jae(제이), Young K(영케이), 원필, 도운 다섯 멤버의 모습이 담긴 완전체 컴백 이미지 2종을 처음으로 공개해 시선을 모았다.사진 속 멤버들은 붉은 석양을 뒤로하고 부드러운 카리스마를 드러냈다. 청춘 로드 무비의 한 장면을 떠올리게 하는 5인 조합과 바닷가, 클래식카 등 감수성을 자극하는 요소들로 신곡 ‘You make Me’에 대한 기대감을 높였다.Young K와 원필이 만든 타이틀곡 ‘You make Me’는 4월의 따스한 봄기운을 가득 담은 희망찬 가사와 새로운 멜로디 전개 방식이 특징이다. 팬들은 물론 많은 대중의 플레이리스트 고정곡으로 자리할 전망이다.이번 미니 7집은 DAY6가 진행해 온 북 시리즈 ‘The Book of Us’의 찬란한 엔딩을 장식하는 앨범이다. DAY6는 북 시리즈의 타이틀곡을 비롯해 수많은 수록곡 작업에 참여하며 싱어송라이터 밴드의 강점을 제대로 발휘했다.DAY6는 오는 19일 오후 6시 일곱 번째 미니 앨범 ‘Negentropy’를 발매하고 ‘믿고 듣는 데이식스’의 명성을 입증할 예정이다.