신영선 기자

방탄소년단 지민이 삼성 갤럭시 버즈 화보로 디테일 장인(匠人)의 면모를 선보였다.방탄소년단이 모델로 활동하고 있는 삼성전자는 9일 공식 SNS를 통해 갤럭시 버즈 프로 새 화보를 공개했다.'#Jimin styling up with #GalaxyBudsPro. He’ll never miss a beat. #GalaxyxBTS' 라는 글과 함께 공개된 화보에서 지민은 손 끝까지 감정이 느껴지는 섬세한 감정 연기로 시선을 사로잡았다.노을이 물들기 시작하는 연 보라빛 하늘을 배경에서 살포시 눈을 감고 입가에 잔잔한 미소를 머금은 채 음악에 심취한 모습의 지민은 표정과 동작만으로 봄의 아름다움과 따사로움을 구현해내며 꿈결같은 소년미까지 뿜어냈다.특히, 버즈를 낀 귓가에 들려오는 음악을 머리부터 손가락 끝까지 섬세한 표현으로 완성. 보는 이들에게 몰입감을 극대화시키며 화보 장인의 면모를 유감없이 보여줬다.한편, 한편, 방탄소년단은 오는 6월 16일, 선공개곡 'Film out'이 수록된 일본 베스트앨범 'BTS, THE BEST'를 발매한다.