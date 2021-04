신영선 기자

니쥬가 선공개 신곡으로 최고기록을 세우며 글로벌 인기를 실감했다.JYP엔터테인먼트(이하 JYP) 소속 신인가수 NiziU가 지난달 29일 선공개한 싱글 2집 'Take a picture / Poppin' Shakin''(테이크 어 픽처 / 팝핀 쉐이킹)의 더블 타이틀곡 중 하나인 ‘Take a picture’는 7일 발표된 최신 오리콘 주간 스트리밍 차트(2021년 3월 29일~4월 4일 집계)에서 재생 수 1251만 회를 돌파했다.이는 오리콘 주간 스트리밍 차트 역대 최고 기록으로 NiziU는 정식 데뷔 5개월 차 신인이라고는 믿을 수 없는 막강한 저력을 과시했다.앞서 NiziU는 2020년 12월 데뷔 싱글 'Step and a step'(스텝 앤드 어 스텝)으로도 해당 차트 등장 첫 주에 1000만 재생 수를 넘어섰고, 이로써 오리콘 사상 최초로 주간 재생 수 1000만 회 돌파 작품을 두 곡이나 보유한 그룹이 됐다.‘Take a picture’ 뮤직비디오 역시 글로벌 팬들에게 큰 사랑을 받고 있다. 음원과 함께 선공개된 이번 뮤비는 6일 오후 8시 10분경 유튜브 조회 수 3000만 뷰를 넘어서며 인기 상승세를 타고 있다.아홉 멤버의 상큼 발랄한 에너지를 극대화한 신곡 ‘Take a picture'와 뮤비는 카메라 셔터 소리에 맞춰 사진을 찍는 깜찍한 제스처, 화려한 대형 변화의 군무 등 보고 듣는 재미가 가득하다.한편, NiziU는 오늘(7일) 싱글 2집 'Take a picture / Poppin' Shakin’’을 정식 발매한다.